Einsatz in Viersen : Ermittlungen im Drogenmilieu – Polizist schießt

Einsatz in Viersen

Viersen Bei einem geplanten Zugriff auf Tatverdächtige aus dem Drogenmilieu ist es am Dienstag zu einer Schussabgabe in Viersen-Dülken gekommen. Warum die Aachener Polizei nach dem Vorfall gegen Kollegen aus Mönchengladbach ermittelt.

Ein Polizist hat am Dienstagnachmittag in der Innenstadt von Viersen-Dülken einen Schuss abgegeben, als ein Auto auf ihn zuraste. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Der Polizeibeamte hielt sich nicht zufällig in Dülken auf: Tatverdächtige aus dem Drogenmilieu waren von der Mönchengladbacher Polizei ermittelt worden, für Dienstag war der Zugriff an der Theodor-Frings-Allee in Dülken vorgesehen. Doch der Plan ging nicht auf, wie gewünscht.