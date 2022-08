Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Tresor aus Krankenhaus

Mönchengladbach Die Täter stiegen über ein Flachdach in das Gebäude ein und stahlen einen 40 bis 50 Kilogramm schweren Tresor.

Einbrecher sind ins Bethesda-Krankenhaus an der Ludwig-Weber-Straße eingedrungen. Laut Polizei liegt der Tatzeitpunkt zwischen Freitag, 29. Juli, 14.30 Uhr, und Sonntag, 31. Juli, 17.00 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über ein Flachdach an ein Fenster. Dieses drückten sie auf und stiegen in den Innenbereich. Dort durchsuchten sie die Räume und öffneten gewaltsam die Registrierkasse in der Cafeteria. Außerdem entwendeten sie einen größeren Tresor aus einem Schrank, den sie vermutlich über eine Nottür abtransportierten. Aufgrund des hohen Gewichts (40 bis 50 Kilo) des Safes gehen die Ermittler davon aus, dass mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt gewesen sind. Die Polizei fragt: Wem sind in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat oder dem Abtransport der Beute in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Tresors und die Identität der Täter geben können, sollten das unter der 02161 290 melden.