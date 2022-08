Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Altstadtrandalierer wirft mit Glasflaschen um sich

Polizeieinsatz in Mönchengladbach

Die Polizei Mönchengladbach fesselte am Sonntagabend einen Mann am Alten Markt. Foto: Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach Weil der Mann sich nicht beruhigen wollte, fesselten Polizisten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet nun auch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizei hat am Sonntagabend, 31. Juli, am Alten Markt einen 34-Jährigen in Gewahrsam genommen, der laut Angaben mehrerer Zeugen zuvor mit Flaschen um sich geworfen und Passanten bedroht hatte.