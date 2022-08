Ausstellung in Mönchengladbach : Hundemesse in der KFH

In det Kaiser-Friedrich-Halle dreht sich am Wochenende, Samstag, 6. und Sonntag, 7. August, alles um den Hund. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Mönchengladbach Zahlreiche Aussteller präsentieren am Wochende ihre Dienstleistungen und Produkte rund um den Hund. Es gibt auch eine Casting-Show.

Am kommenden Samstag und am Sonntag, 6. und 7. August, können Hundefreunde in der Kaiser-Friedrich-Halle am Bunten Garten nach Herzenslust shoppen und sich über die neuesten Trends in der Hundeszene informieren. Von gesunder und artgerechter Tiernahrung über Accessoires und Hundebetten bis hin zum Urlaub mit dem Hund ist vieles dabei.