GHTC unterliegt gegen Kohlschreiber und Co. : Deutliche Niederlage gegen den Tennis-Rentner

Philipp Kohlschreiber beendete nach Wimbledon seine internationale Karriere. In der Bundesliga ist er aber weiterhin für den TC Großhesselohe am Schläger – überaus erfolgreich. Foto: dpa/Frank Molter

Tennis-Bundesliga Der Gladbacher HTC verliert mit 1:5 beim TC Großhesselohe. Teamchef Henrik Schmidt kann dieses Mal nicht seine „Wunschformation“ aufbieten. Beim Gegner überzeugen unter anderem „Ex-Profi“ Philipp Kohlschreiber. Der Meistertitel ist damit abgehakt.

Mitte Juni kündigte Philipp Kohlschreiber sein Karriereende an. Der Rasenklassiker in Wimbledon sollte sein letztes Turnier nach 21 Profijahren werden. Danach sei Schluss. Ein letztes Hurra fiel dann allerdings aus; Kohlschreiber scheiterte bereits in der Qualifikation zu Wimbledon. Seitdem ist der 38-Jährige nun im Tennis-Ruhestand, zumindest inoffiziell. Denn Bundesliga spielt der Augsburger für den TC Großhesselohe weiterhin. Und das bemerkenswert erfolgreich: Bislang verlor Kohlschreiber in dieser Saison noch kein Spiel; fünf Siege im Doppel und fünf Siege im Einzel stehen in seiner Bilanz – inklusive zwei Erfolg am Sonntag gegen den Gladbacher HTC.