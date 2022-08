Traditionsturnier : Victoria Mennrath gewinnt den Burgpokal in Brüggen

Fußball Der Landesligist begeistert bei seiner ersten Turnierteilnahme mit Siegen über Oberligist Union Nettetal und zwei direkte Ligakonkurrenten. Die Entscheidung im Finale fällt per Elfmeterschießen.

In einem packenden Finale bezwang die Elf von Trainer Simon Netten den Ligarivalen ASV Süchteln nach Elfmeterschießen mit 7:5. Nach dem Mennrather Führungstreffer durch Evgenij Pogorelov (23.) schien das Glück anschließend auf Seiten der Süchtelner zu sein. Denn wenige Sekunden später konnte Alexander Verlinden (24.) bereits den Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielen. Im Schlussabschnitt brachte Tobias Busch (69., 82.) die Mannschaft von Trainer Frank Mitschkowski dann sogar mit 3:1 in Front, ehe die Mennrather zurückschlugen und durch Paul Szymanski (85.) und Miguel Werner (89.) zum 3:3 kamen. Im Elfmeterschießen zeigte sich die Victoria dann etwas abgezockter und verschoss nur einen, der ASV dagegen zwei Elfmeter. „Es war für beide Mannschaften ein extrem kräftezehrendes Turnier. Das Spiel war ausgeglichen, nach Elfmeterschießen ist man dann natürlich auch etwas der glücklichere Sieger“, sagte Mennraths Coach Simon Netten nach dem Turniererfolg in Brüggen.

VSF Amern vs. SC Victoria Mennrath 5:7 n.E.; ASV Süchteln vs. TuRa Brüggen 5:0

Mit 5:1 schaltete der spätere Turniersieger zunächst im Viertelfinale mit dem SC Union Nettetal die ranghöchste Mannschaft des Turniers aus. Fabian Aron Szordykowski brachte Mennrath bereits nach vier Minuten in Führung. In einem ausgeglichenen Viertelfinale war die Rote Karte für Unions Leon Falter kurz vor der Halbzeitpause (42.) wohl der Knackpunkt. Die Elf von Coach Andreas Schwan kam zwar mit dem Pausenpfiff durch Ametilhan Yavuz noch zum Ausgleich (45.+2), im zweiten Durchgang nutzte der Landesligist seine personelle Überlegenheit aber eiskalt aus. Robin Wolf (50.), Nico Krätschmer (65.) und Maximilian Lambertz (67./80.) schraubten das Ergebnis gegen den Oberligisten auf 5:1 hoch.

Im Halbfinale bezwang die Mannschaft von Coach Simon Netten anschließend trotz eines 0:2-Rückstandes die VSF Amern nach Elfmeterschießen mit 7:5. Wie im späteren Endspiel gegen Süchteln drehte der Aufsteiger also gegen einen direkten Ligakonkurrenten die Partie und behielt vom Punkt die Nerven. Gegen Amern hatte es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden. Für Trainer Netten hat sich die Teilnahme am Burgpokal definitiv gelohnt: „Wir hatten viele Spieler an Bord und konnten so einiges ausprobieren und testen. Ich bin sehr zufrieden.“