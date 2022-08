Kriminalität in Mönchengladbach : Jugendliche drohen bei Raub mit Springmesser

Kriminalität in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit ausgeklappter Klinge forderten die Täter von einem 20-Jährigen Geld. Aus Furcht verletzt zu werden, kam der Bedrohte der Forderung nach.

Zwei Jugendliche haben einen 20-jährigen Mann am Freitagabend, 29. Juli, im Bereich des Europaplatzes bedroht und Geld abgenommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gemeldet wurde der Vorfall am Samstagmittag. Der 20-Jährige gab bei der Polizei, am Abend zuvor gegen 22 Uhr am Europaplatz auf einen Bus gewartet zu haben. Dort sei er dann von einem Jugendlichen angesprochen und gefragt worden, ob er zehn Euro wechseln könne. Er habe das bejaht und das Geld gewechselt. Kurz darauf sei der Jugendliche mit einem Begleiter wieder auf ihn zu gekommen und habe das restliche Geld aus seinem Portemonnaie verlangt.