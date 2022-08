Konzert in Mönchengladbach : Begeisterte und textsichere Besucher beim NEW-Musiksommer

„Blackadder & Crawford“ spielten beim NEW-Musiksommer nicht nur Beatles-Lieder. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei allen Hits von den Beatles und von ABBA konnte das Publikum mitsingen. Spenden wurden wie immer für einen sozialen Zweck gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Zu einer musikalischen Zeitreise in die 1960-er und 1970er Jahre brachen die Besucher auf, die am Sonntag zum Konzert mit Hits der Beatles und von ABBA in den Bunten Garten gekommen waren.

„Wir haben schon letzte Woche den Ort hier gerockt“, sagte Moderator Frank Nießen bei seiner Begrüßung. „Heute setzten wir noch einen drauf.“ Er sollte nicht zu viel versprochen haben, auch wenn nicht alles so lief, wie geplant: Nachdem das Corona-Virus in den vergangenen beiden Jahren zur Absage und zum Abbruch des NEW-Musiksommers geführt hatte, macht es sich auch in diesem Jahr bei der 24. Auflage der beliebten Musikreihe bemerkbar. Blackadder & Crawford mussten kurzfristig umdisponieren.

Wegen des Ausfalls seines coronainfizierten Kollegen musste Dirk Kraforst improvisieren. Mit Bernadette Kursowa fand er kurzfristig eine Mitstreitern, die nach einer einmaligen Probe mit ihm Stücke der Beatles mit Gesang und Gitarre unplugged darbot. Ob bei „Hey Jude“ oder „Let it be“ – das textsichere Publikum ging begeistert mit und freute sich auch über die Ausflüge in die irische Folkmusik, in der „Bernadette und Dirk“ eigentlich als Duo zu Hause sind.

Mit der Resonanz des Publikums war die NEW als Veranstalter durchaus zufrieden. „Vor drei Jahren hatten wir bei sechs Konzerten rund 10.000 Besucher“, meinte Frank Nießen. „Daran wollen wir anknüpfen.“ Gestern dürften es bis zum 1000 Besucher gewesen sein, die größtenteils mit Klappstühlen und Decken bepackt in den Bunten Garten gekommen waren. „Die wissen, dass wir hier kostenlose Konzerte in ungezwungener Atmosphäre mit tollen Musikern anbieten“, meinte Nießen, der auch den sozialen Aspekt des Musiksommers betonte.

Bei jedem Konzert wird für ein soziales Projekt gesammelt. Wurden beim Auftaktkonzert für die Aktion Friedensdorf Kinder in Not 6002 Euro von den Besuchern gespendet, so kamen am Sonntag 600 Euro für die Drogenberatung Mönchengladbach zusammen. Für den Verein erklärte Laura Vortriede, dass die Spende dazu genutzt werden soll, um Kinder von drogenabhängigen Eltern zu unterstützen.

Kaum hatten die beiden Beatles-Interpreten die Konzertmuschel verlassen, wurde diese auch schon wieder gestürmt. Unterstützt von Keyboarder Daniel Odenthal und Gitarrist Sven Hansen boten die Sängerinnen Vera Derichs und Andrea von Ameln einen furiosen Auftritt, bei dem sie einen Welthit der schwedischen Gruppe Abba nach dem nächsten interpretierten. Von ersten Takt an gingen die Besucher begeistert mit. Sie hielten sich tatkräftig und unermüdlich an das, was ihnen Nießen geraten hat: tanzen, singen, feiern, klatschen.