Konzert in Wipperfürth : „Oldschool Rock“ beim Musiksommer

Wipperfürth Die Besucher auf dem Wipperfürther Marktplatz dürfen sich auf Hits von den Beatles, Deep Purple, Golden Earring, Manfred Mann, Queen und Whitesnake freuen.

Der Wipperfürther Musiksommer wird am kommenden Samstag, 30. Juli, 19.30 Uhr, auf dem Marktplatz der Hansestadt fortgesetzt. Die 2013 gegründete Band „Oldschool Rock“ bringt viel Bühnenerfahrung mit. Der Name der Band ist Programm, denn bei den Musikern stehen die Highlights aus 50 Jahren Rock&Roll, Blues und Rockmusik auf der Songliste. Hits von den Beatles, Deep Purple, Golden Earring, Manfred Mann, Queen und Whitesnake sorgen dafür, dass sich das Publikum schnell mitreißen lässt und die bekannten Hits mit singt. „Oldschool Rock präsentiert mit einer Prise Eigeninterpretation und mit Leidenschaft zur Rockmusik“, heißt es in der Ankündigung zu dem Auftritt am Samstagabend. Dazu gehören auch knackige und kraftvolle Gitarrensoli, harter Sound und Leidenschaft.

