Sommermusik in Mönchengladbach : Schloss Rheydt wird zur Bühne

Die deutsche Popmusikerin Alice Merton verbrachte ihre Kindheit in Kanada. In ihrem bekannten Radiohit „No Roots“ verarbeitet sie das Gefühl, nirgendwo zuhause zu sein. Foto: dpa/Uli Deck

Mönchengladbach Belcanto, Pop, Reggae: Am 19. August startet die Sommermusik auf Schloss Rheydt. Die acht Konzerte sind in ihren Stilrichtungen so unterschiedlich, dass für jeden etwas dabei ist. Eine Veranstaltung ist sogar schon ausverkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Nach drei Jahren bietet die diesjährige Sommermusik Schloss Rheydt endlich wieder das volle Programm. Die Vorfreude der Zielgruppen ist anscheinend groß: Während nach Corona bedingten Zwangspausen der Vorverkauf vielerorts zäh anläuft, sind im Vorfeld der Sommermusik jetzt schon 80 Prozent der Eintrittskarten für acht Konzerte vergeben. Der Abend mit Nico Santos ist sogar komplett ausverkauft. Museumsleiter Karl-Heinz Wiegmann betont, sich immer sehr auf die Konzerte im besonderen Umfeld von Schloss Rheydt zu freuen.

Als Neuzugang erwarte sie die Sommermusik mit großer Lust, auf das, was kommen werde, verrät Christiane Schüßler. Die Beigeordnete will trotz prall gefüllten Terminkalenders mindestens zwei der Konzerte besuchen. Riesengroß ist auch die Vorfreude von Veranstalter Günter vom Dorp, aber auch die Anspannung. „Die Sommermusik steht unter besonderen Vorzeichen. Es ist aber auch ein Tanz auf dünnem Seil. Denn es kann abends passieren, dass ein Anruf kommt, der Künstler ist krank“, sagt der Veranstalter. Da er mit kompetenten Partnern an den Start gehe, fühle er sich nicht allein gelassen.

Info Es gibt noch Karten für Alice Merton, Joris und Co. Konzertbeginn Die Sommermusik findet vom 19. bis 28. August statt. Die Konzerte am 21. und 28. August beginnen um 20 Uhr, alle anderen um 20.30 Uhr. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Verkauf Karten gibt es im Internet unter www.violakonzerte.de und bei regionalen Vorverkaufsstellen.

Mit im Boot sind Marketinggesellschaft, Stadtsparkasse, Media Spectrum, Bolten Brauerei und erstmals der Caterer Oliver Kant. Zum Pressetermin in der Vorburg, umgeben von fotografischen Impressionen vergangener Sommermusiken, verspricht vom Dorp ein abwechslungsreiches Programm. Das beginnt am Freitag, den 19. August, mit dem Auftritt von „Köbes Underground“, dem Original aus der Kölner Stunksitzung. „Köbes Underground ist inzwischen fast unsere Hausband. Der Ruf nach ihr wird von Jahr zu Jahr größer“, sagt vom Dorp über die „guten Bekannten“.

Die Musiker der deutsche Band Culcha Candela sind mittlerweile zu Stammgästen geworden. Sie sind schon mehrmals in Gladbach aufgetreten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Einen Tag später servieren die Niederrheinischen Sinfoniker und Gesangssolisten unter Leitung des Generalmusikdirektors Mikhel Kütson eine italienische Belcanto-Nacht. Nach den Einschränkungen in den beiden Vorjahren tritt das Orchester nun wieder mit 60 bis 70 Mitgliedern auf.

Wenn die vier Musiker von ABBA schon als Avatare auftreten, dürfe ihr Sound bei der Sommermusik nicht fehlen, so vom Dorp. Die für die Tribute Concert Show „One Night with Abba“ mit Orchester und den Sängerinnen Linda und Simone am 21. August kündigt er ein tolles Erlebnis an – auch für Nicht-Fans der schwedischen Popgruppe. Am 24. August will die Berliner Band Culcha Candela an ihr erfolgreiches Debüt in Rheydt von vor drei Jahren anschließen.

Vom Dorp ist überzeugt, dass die Musiker ihr Publikum erneut begeistern und zu Moves auf dem Platz animieren werden. Popsängerin Alice Merton kündigt er als Künstlerin vor dem Start der „wirklich großen Karriere“ an. Sie tritt am 25. August mit ausschließlich selbst geschriebenen Songs auf. Das Konzert mit Nico Santos sei bereits seit 2020 ausverkauft. Heute sei es vermutlich kaum noch möglich, den erfolgreichen Sänger für ein Konzert mit „nur“ 1500 Besuchern zu gewinnen, erzählt der Veranstalter.

Beim Auftritt von „Fun and Friends“ wird das Bandmitglied von „Fun“ beim Konzert mit der städtischen Musikschule und dem Chorensemble „Stimmlich“ selbst mit auf der Bühne stehen. Dann wollen mehr als 80 Musiker mit Songs zu Orchesterarrangements für viele Gänsehautmomente sorgen. Für Stefan Vörding, den neuen Musikschulleiter, wird es die Schlosspremiere sein.