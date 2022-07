Rheydter Musiksommer : Kölscher Tango begeistert in der Evangelischen Hauptkirche

Mönchengladbach Der rheinische Tango kann gut neben dem aus Argentinien bestehen: Das Quartett „Tango para ti“ trat beim Rheydter Musiksommer den Beweis an

Er war es auch, der den Abend moderierte und Einblicke in die vielfältigen Varianten dessen gab, was man alles unter dem Begriff Tango zusammenfasst. Henrik Albrecht ist es, der den rheinischen Tango erfunden hat. Das Motto des Konzertabends lautete denn auch „Vom Rhein zum Río de la Plata“.

Aber zunächst ging es mit Stücken wie „Buscandóte“ von Osvaldo Fresedo, „Tacito militar“ oder „El choclo“ an den Rio de la Plata in Argentinien. Unterhaltsam streute Albrecht Erklärungen ein, dass die Männer beim Tangotanzen Militärstiefel mit klackernden Absätzen trugen (daher der Titel „Tacito militar“) oder dass der Tango „El Choclo“, was Maiskolben heißt, einem Nachtclubbesitzer mit maisgelbem Haar gewidmet sei. Tangos von Astor Piazzolla durften natürlich auch nicht fehlen – und brachten die Zuhörer vollends zum Schwärmen. In den 1950er Jahren, so erklärte Albrecht, sei der Tango fast zum Erliegen gekommen, doch habe Piazzolla ihn erneuert.