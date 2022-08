Kloster Neuwerk in Mönchengladbach : Einen Tag lang Stille

Neuwerk Die Salvatorianerinnen des Klosters Neuwerk boten Gästen am Samstag einen Tag der Stille. Unsere Autorin hat es ausprobiert. Wie die Suche nach Ruhe funktioniert hat und was dabei geholfen hat, die inneren Stimmen verstummen zu lassen.

Die Salvatorianerinnen des Klosters Neuwerk boten einen „Tag der Stille“ an. 30 Menschen kamen. „Ein Tag der Stille“ scheint ein tiefes Bedürfnis in den Menschen widerzuspiegeln, bei allen Problemen, die uns täglich lauthals begegnen, einfach mal hinter die dicken Klostermauern zu treten und die Welt draußen lassen zu können. Zur Ruhe zu kommen. Ob das überhaupt funktioniert? Ist Stille möglich? Einen Versuch ist es wert.

Schon beim Warten auf den Beginn des Morgenlobs merke ich, wie schwierig die Sache mit der Stille ist. Gespräche der Teilnehmer, die meist paarweise gekommen sind, dringen in die Kirche. Ein Schweigegebot existiert nicht. Die Stimmen in meinem Kopf halten ihre Klappe nicht und zischen mir zu, was alles Dringendes ansteht: Ich muss die Termine für Dienstag planen, endlich mal diesen einen schwierigen Text angehen, der kleine Philip hat sein Seepferdchen geschafft, den ruf ich gleich morgen an und musste ich nicht auch noch ….. Stop! Das wird zu laut in meinem Kopf. Ich erinnere mich an eine Yogaübung: „Wenn unerwünschte Gedanken kommen, setzen Sie sie auf eine Wolke und lassen Sie sie ziehen.“ Es wird sehr wolkig über mir. Aber die Lieder und Gebete des Morgenlobs tun gut und durchbrechen mein Gedankenkarussell. Schon merkwürdig, dass ich Töne zu benötigen scheine, um stiller zu werden.