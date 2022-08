Brauch in Mönchengladbach : Das Bier läuft beim Jakob-Brunnen-Fest

Fassanstich beim Jakob-Brunnen-Fest in Neuwerk mit (v.l.) Norbert Post, Christopher Muthig, Franz Dierk Meurers. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Neuwerk Nach der Corona-Pause war Neuwerks großes Nachbarschaftsfest am Sonntag wieder sehr gut besucht. Mehr als 1000 Menschen kamen zum Peter-Schumacher-Platz. Die St. Barbara Bruderschaft erhielt die Spende für soziale Zwecke.

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Von jeher kommt das Jakob-Brunnen-Fest ohne festgelegte Programmfolge aus. Denn hier stehen zwanglose Begegnung und persönliches Gespräch im Vordergrund. Das Konzept geht offensichtlich auch in eventfreudiger Zeit immer noch bestens auf. „Wir haben das Brunnen-Fest schon sehr vermisst und sind froh, dass hier endlich wieder etwas passiert. Es ist doch schön, Leute treffen und sich unterhalten zu können“, erzählt Renate Hansen beim 54. Jakob-Brunnen-Fest in der Grünanlage des Peter-Schumacher-Platzes. Sie sei bisher noch jedes Mal dabei gewesen, so die Neuwerkerin gutgelaunt. Ihre Einschätzung scheint vielfach geteilt zu werden.

Norbert Post, als Neuwerker Urgestein an der Organisation beteiligt, schätzt, dass an diesem Sonntag rund 1000 Menschen gekommen sind. Die Altersstruktur ist vom Kind bis zum Senior gut durchmischt. „Als die Leute früher nach dem Hochamt hierher kamen, waren es auch schon mal an die 3000. Hier ist Zeit für das persönliche Gespräch, das im Alltag oft fehlt“, sagt der frühere Ratsherr. Bestens vertraut mit der Historie des großen Nachbarschaftsfestes, erzählt er, dass der frühere Kirmesplatz an dieser Stelle 1966 in einen kleinen Park umgewandelt wurde. Bei der Einweihung sei das Fest entstanden. In dessen erstem Jahr habe es nichts zu trinken gegeben. Doch im Folgejahr habe der frühere Verwaltungsstellenleiter Jakob Bonus für Bier gesorgt und sei darüber zum Namensgeber geworden.

Nach einer bewegten Geschichte hiesiger Brauereien spendiert die Bolten-Brauerei seit sechs Jahren den Gerstensaft fürs Brunnenfest. 800 Liter Altbier stehen bereit für alle, die ein Glas für drei Euro gekauft haben, verrät Boltens Verkaufsleiter Christopher Muthig. Der Schützenzug „Grad uut“ hat den Ausschank übernommen. Wer kein Bier mag oder zur frühen Stunde nicht verträgt, wird bei alkoholfreien Getränken fündig.

Die Tradition, sich am Sonntag nach dem St. Jakobus-Gedenktag am 25. Juli zu treffen, sei wertvoll für den Zusammenhalt und wichtig für die Stärkung der Gemeinschaft, hebt Ralf Kremer hervor. Zur Begrüßung betont der stellvertretende Bezirksvorsteher seine Freude darüber, dass das Jakob-Brunnen-Fest als eines der größten Nachbarschaftsfeste in Mönchengladbach wieder stattfinden kann. Sein Dank geht unter anderem an die Stadttochter Mags für die Wiederherstellung des marode gewordenen Brunnens. Dabei wurde unter anderem in den Baumstamm eine Kupferwanne eingelassen. Ebenso dankt Kremer der Volksbank für die langjährige Unterstützung.

In diesem Jahr erhält die St. Barbara-Bruderschaft Neuwerk die mit dem Fest verbundene jährliche Spende. Der Betrag in Höhe von 2200 Euro soll ein Zuschuss für die Feierlichkeiten zum Jubiläum aus Anlass des 525-jährigen Bestehens der Bruderschaft sein. Auch während der Zwangspause setzte die Volksbank die Spendentradition fort. Bedacht wurden in dieser Zeit die Grundschule Damm und die Jugendarbeit der Pfarre Mariä Himmelfahrt. „Das Brunnen-Fest hat eine lange Tradition, die aus der Stadt nicht mehr wegzudenken ist“, hebt Volksbank-Vorstandsmitglied Franz D. Meurers hervor.