Vorfall in Mönchengladbach : Ladendieb in Untersuchungshaft geschickt

Mönchengladbach Polizeibeamte hatten zwei Personen auf frischer Tat ertappt – und dann vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete später U-Haft an.

Die Polizei hat am Montag, 18. Juli, zwei Ladendiebe (25 und 33) in einem Supermarkt an der Rheydter Straße auf frischer Tat gestellt. Einer von ihnen sitzt jetzt in U-Haft. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.