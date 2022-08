Mann vorläufig festgenommen : Freunde finden gestohlenen Anhänger an der Abfahrt Schwalmtal wieder

Die Polizei hielt den Fahrer in Höhe der Ausfahrt Schwalmtal an. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Schwalmtal Mehrere Zufälle und die Polizei sorgten dafür, dass ein gestohlener Anhänger wieder bei seinem Eigentümer ist. Ein 21-jähriger Mönchengladbacher wurde vorläufig festgenommen.

Wie es zu dem Polizeieinsatz gekommen war: Ein Freund des 20-Jährigen, der von dem Anhänger-Diebstahl wusste, entdeckte diesen in Venn. Er rief sofort den 20-Jährigen an und informierte ihn über seinen Fund. Dann machten sich beide im Auto auf die Suche. Sie entdeckten den Anhänger an einem BMW am Venner Marktplatz und verfolgten ihn, als er in Richtung Autobahn fuhr. Dann informierten sie die Polizei in Mönchengladbach. Deren Überprüfung bestätigte die Schilderung der Zeugen. Der Anhänger war Mitte Juli gestohlen worden.