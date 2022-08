Rettungseinsatz in Mönchengladbach : Notfallseelsorger betreut Kollegen nach Arbeitsunfall

Mönchengladbach Ein Mann war beim Be- und Entladen eines Lkw mit einem Hubwagen abgerutscht. Einsatzkräfte befreiten ihn. Dabei wurde auch ein Feuerwehrkran eingesetzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnerstag zu einem Arbeitsunfall in einem Gewerbebetrieb an der Gasstraße gerufen worden. Ein Mitarbeiter war beim Be- und Entladen eines Lkw mit einem elektrischen Hubwagen über eine Rampe mit dieser abgerutscht und unter dem Hubwagen eingeklemmt worden.