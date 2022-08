Vorfall im Kreis Olpe : Betrunkener wird aus Zug verwiesen - und von ihm angefahren

Attendorn Ein 35-Jähriger hat in einem Zug andere Fahrgäste belästigt, musste aussteigen - und ist kurz darauf von der Bahn angefahren worden. Er wurde schwer am Oberkörper und Oberschenkel verletzt.

Der 35-Jährige hatte in der Nacht zum Donnerstag betrunken - später wurden bei ihm 2,2 Promille gemessen - in einem Zug der Hessenbahn herumgepöbelt, wie die Bundespolizei am Donnerstag weiter mitteilte. Daraufhin wurde er am Bahnhof Attendorn (Kreis Olpe) des Zuges verwiesen. Wenig später habe der Triebfahrzeugführer den Mann kurz nach dem Bahnhof im Gleisbereich bemerkt. Er habe noch gebremst, der 35-Jährige habe noch einen Schritt zur Seite aus den Gleisen heraus gemacht - er wurde aber von dem Zug erwischt. Von Suizidabsicht gehe man derzeit nicht aus, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Wegen des Unfalls gab es Verspätungen von insgesamt 100 Minuten.