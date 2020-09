Fußball : SCU macht das halbe Dutzend voll

In einem torreichen Aufsteiger-Duell stellen die Unterbacher Fußballer in der zweiten Halbzeit gegen die Reserve des 1. FC Monheim den Auftaktsieg sicher.

Vorentscheidend war die Phase kurz vor der Halbzeitpause, als die Platzherren nach dem 0:1-Rückstand aus der 27. Minute den Spieß binnen drei Minuten herumdrehten. Zweimal ging eine Balleroberung im Mittelfeld und schnelles Umschalten in die Offensive voraus. Said Oughalmi egalisierte nach Zuspiel von Daniel Mion (42.). Faouzi El Makadmi sorgte dann nach dem Ballgewinn von Tobias Schössler mit seinem ersten Punktspieltor für den SCU (45.) für das 2:1.

Diesen Schwung nahm das Team des Trainerduos Robert Marquez/Andi del Polito zunächst auch mit in den zweiten Spielabschnitt. Bei den Gästen hinterließ der Doppelschlag des SCU Wirkung. Auf Zuspiel von Mion traf der zur Halbzeit eingewechselte Chris Ribjitzki (55.). Sechs Minuten später erhöhte Tobias Schössler, vorausgegangen war ein Doppelpass mit Ribjitzki, auf 4:1.

Die Monheimer schienen sichtlich beeindruckt, versuchten ihr Heil jetzt oft mit weit nach vorne geschlagenen Bällen. Der SCU hatte in dieser Phase im Mittelfeld die Kontrolle und mehr Spielanteile, wobei ASV Mettmann-Zugang Hamza Malek zahlreiche Akzente setzte. Gleichwohl gaben sich die Gäste nicht geschlagen. Unterbachs guter Schlussmann Jürgen Brückner, der in der Anfangsphase der Begegnung zweimal glänzend reagierte und so einen früheren Rückstand vereitelte, hatte bei einem Pfostenschuss noch das Glück des Tüchtigen (70.), drei Minuten später aber beim zweiten Gegentor keine Abwehrchance.