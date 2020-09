Fußball : VfB 03-Zweite startet mit Sieg in die Landesliga

Der Aufsteiger meistert auch acht Minuten Nachspielzeit. Die Freude der Hildener nach dem Erfolg über den ASV Süchteln ist riesig.

VfB 03 Hilden II – ASV Süchteln 2:1 (2:1). Das war ein hartes Stück Arbeit, ehe Aufsteiger VfB 03 II die drei ersten Landesligapunkte auf der Habenseite verbuchen konnte. Weil es in der Schlussphase etwas hektisch zuging ließ Schiedsrichter Kramer gleich acht Minuten nachspielen. Die aus Sicht des ASV umstrittene gelb-rote Karte (79.) gegen Toni Weis war dafür ebenso Auslöser wie die Verletzungspause, die Gästekeeper Jens Lonny in Anspruch nehmen musste (89.).

Es blieb über die gesamte Spielzeit eine intensive Landesligapartie. Aufsteiger Hilden musste sich anfangs erst einmal an das vom Gegner vorgelegte Tempo und an die körperbetonte Spielweise gewöhnen. Kai Stanzick bot sich nach Tim Tiefenthals Ecke die erste Chance (6.). Kurz darauf hob Giacomo Russo das Spielgerät über ASV-Schlussmann Jens Lonny, allerdings auch über den Querbalken. Das waren erste Offensiv-Lebenszeichen des Neulings.

Beide Mannschaften begegneten sich jetzt auf Augenhöhe. Und die Hildener belohnten sich prompt mit dem Führungstor (17.). Sergio Percoco und Russo bereiteten vor und der freistehende Roman Werner vollendete zum ersten Landesligator der VfB 03-Zweiten. „Eine Riesensache, dass ausgerechnet ich hier das erste Landesligator für uns mache. In der vergangenen Saison habe ich ja mehr als ein halbes Jahr wegen einer Schambeinentzündung gefehlt und jetzt so etwas. Aber es ist natürlich ein Erfolg der gesamten Mannschaft. Toll, dass wir mit einem Sieg gestartet sind“, freute sich der stark auftrumpfende Mittelfeldmann.

Die Einheimischen waren zwar in der Folge um Spielkontrolle bemüht, Süchteln blieb indes ein stets zu beachtender Gegner. Im Mittelfeld zog der wuchtige Kai Schürmann die Fäden und der überall auftauchende Leon Falter war ein steter Unruheherd. Zunächst erhöhten die Hildener auf 2:0 durch Tim Tiefenthal (25.) – nach Vorarbeit von Roman Werner und Christoff Donath. Nur drei Minuten später scheiterte Falter aus spitzem Winkel an VfB-Torsteher Michael Miller, dann traf Kapitän Karsten Robertz den Pfosten (36.), bis dann Markus Keppeler nach einer Falter-Hereingabe (40.) verkürzte.

Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste, die Initiative zu übernehmen. Falter schoss nach Schürmanns Vorarbeit knapp vorbei (48.). Giacomo Russo fand mit einer 100-prozentigen Chance in Torhüter Lonny seinen Meister (54.). Die Partie blieb intensiv, beide Teams betrieben einen hohen Aufwand. Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Erfolg des Aufsteigers. Noch einmal Fabian Nellen: „In der Schlussphase war es richtig nervenaufreibend. Wir haben heute vieles richtig gemacht. An den Dingen, die nicht so gut waren, wie die Entstehung des Gegentores kurz vor der Halbzeit, werden wir arbeiten. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir heute gegen einen etablierten Landesligisten gespielt haben, der uns alles abgefordert hat.“