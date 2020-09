Fußball : Oliver Cygane tütet Derby-Sieg ein

Der ASV Mettmann entscheidet das spannende Bezirksliga-Duell bei der SSVg Heiligenhaus am Ende mit 5:3 für sich. Zur Pause führen die Gäste bereits mit 3:0.

SSVg Heiligenhaus – ASV Mettmann 3:5 (0:3). Gelungener Saisonauftakt für die ASV-Fußballer: Aufgrund einer insbesondere in der ersten Halbzeit überzeugenden Vorstellung setzten sich die Gäste beim Bezirksliga-Derby in Heiligenhaus verdient durch. „Das war über weite Strecken eine starke Leistung meiner Jungs. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit streckenweise etwas unkonzentriert agiert. Drei Gegentreffer nach dem Seitenwechsel dürfen eigentlich nicht passieren und verwischen etwas den ansonsten guten Gesamteindruck. Daran müssen wir arbeiten, dass uns dies nicht noch einmal passiert“, analysierte Daniele Varveri. Der ASV-Trainer fügte aber hinzu, dass es nach fast halbjähriger Pflichtspielpause nachvollziehbar ist, dass noch nicht alles rund läuft. „Es ist an den Ergebnissen anderer Begegnungen zu sehen, dass es vielen Mannschaften noch etwas an Orientierung fehlt. „Hauptsache wir haben zum Auftakt die drei Punkte geholt, die wir unbedingt wollten“, lautete Varveris zufriedenes Fazit.