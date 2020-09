2:1 beim FV Wiehl II : Last-Minute-Tor beschert dem FCL die ersten Punkte

Vincenzo Bosa (am Ball) hatte mehrere gute Gelegenheiten für den FCL. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der FC Leverkusen ist mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit gestartet. Beim starken Aufsteiger im oberbergischen Wiehl setzte sich die Mannschaft des Trainergespanns Erkan Öztürk und Chrisovalantis Tsaprantzis verdient durch.

Fußball, Bezirksliga: FV Wiehl II – FC Leverkusen 1:2 (0:1). „Wir haben auch in den wichtigen Phasen die Ruhe bewahrt und sind am Ende dafür belohnt worden“, sagte Öztürk.

In der zweiten Halbzeit drängten die Leverkusener auf den Sieg, erspielten sich immer wieder gute Gelegenheiten. Es dauerte allerdings bis zur Schlussminute, ehe der FCL die Partie entscheiden konnte. Vincenzo Bosa brachte einen Freistoß gekonnt vor das Wiehler Tor. Als die Wiehler Reserve den Ball nicht klären konnte, war Narciel Mbuku aus kurzer Distanz mit dem Siegtreffer zur Stelle. Coach Öztürk: „Wir waren dem Erfolg deutlich näher als der Gegner und hatten wesentlich mehr Chancen. Daher nehmen wir die Punkte auch zurecht mit.“

Die Begegnung begann ganz nach dem Geschmack der Leverkusener. Nach einer lockeren Abtastphase flankte Bosa den Ball in der 28. Minute in den gegnerischen Strafraum, Ibrahim Rama verlängerte und Jan Ruhnau-Geuenich versenkte den Ball zur Gästeführung.

Den Start in den zweiten Abschnitt verschliefen die Gäste und kassierten in der 49. Minute den Ausgleich. Mit zunehmender Dauer erspielte sich die Mannschaft vom Birkenberg aber mehrere gute Chancen durch Bosa und Joschka Cürten. Der FCL drängte den Gegner immer weiter in die eigene Hälfte zurück – Mbukus Last-Minute-Treffer für eine willensstarke Mannschaft aus Leverkusen war die logische Konsequenz.