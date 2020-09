Handball : ME-Sport-Frauen vor „Geisterspiel“

Die Handballerinnen treten wegen der Corona-Pandemie in der Verbandsliga-Begegnung beim Wermelskirchener TV vor leeren Zuschauerrängen an.

Wermelskirchener TV – Mettmann-Sport (Frauen). Der Saisonauftakt der ME-Sport-Handballerinnen ist geglückt. Sowohl das sportliche Ergebnis als auch die Umsetzung der Hygienemaßnahmen passten. Wenn das Team von Kim Spiecker am Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle Am Schwanen antritt, sind die Corona-Folgen deutlicher zu spüren, denn beim WTV sind keine Zuschauer zugelassen. „Das ist natürlich eine besondere und auch ungewohnte Situation, aber ich denke, dass wir uns da alle etwas anpassen und daran gewöhnen müssen“, meint Spiecker. Auch ohne die Unterstützung der eigenen Anhänger rechnet sich die Spielertrainerin etwas Zählbares aus: „Es wird eine Partie, die über die Einstellung gewonnen wird. Wir wollen die guten Ansätze aus der Vorwoche mitnehmen und daran anknüpfen.“