Fußball : VfB 03 siegt dank Müllers Dreierpack

Die Hildener Fußballer bejubeln einen 3:2-Sieg beim Oberliga-Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach. Ausgerechnet Rechtsverteidiger Robin Müller erzielt alle drei Tore, die Kapitän Stefan Schaumburg jeweils mit einer Ecke vorbereitet.

Eine lange Anfahrt, ein sehr kleiner Kunstrasenplatz und ein Gegner, der als Aufsteiger hochmotiviert in die Begegnung ging – die Vorzeichen deuteten auf eine enge Begegnung. Das unterstrichen die Mönchengladbacher mit der frühen Führung. Ein langer Ball über die Hildener Abwehr fand seinen Abnehmer in Petar Propovic, der allein vor Torhüter Yannic Lenze auftauchte und zum 1:0 vollendete. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt und den zahlreich angereisten Hildener Fans verschlug es erst einmal die Sprache. Die fanden sie jedoch schnell wieder, dank eines an diesem Tag kongenialen Offensiv­duos. Stefan Schaumburg schlug eine präzise Ecke vors FC-Gehäuse und Robin Müller glich per Kopf zum 1:1 (10.) aus. Die Partie war wieder offen und nahm jetzt nach einer hektischen Anfangsphase auf beiden Seiten richtig Fahrt auf. Nach einem Fehlpass der Gastgeber im Spielaufbau eröffnete sich Schaumburg fünf Minuten später die nächste Chance, doch sein Lupfer über den zu weit vor seinem Tor stehenden FC-Keeper Lars Bergner strich über den Kasten. Auf der anderen Seite kombinierten die Mönchengladbacher, die ihr Heil vorwiegend in Kontern suchten, flott über die linke Seite – den Popovic-Schuss aus spitzem Winkel lenkte Schlussmann Lenze zur Ecke (35.). Als Popovic einen Freistoß über die Mauer zirkelte, war Lenze erneut auf dem Posten, klärte ins Toraus (40.).

In der zweiten Halbzeit erwischten die Hildener einen Start nach Maß. Wiederum trat Schaumburg zur Ecke an. Diesmal wehrte Bergener den Kopfball von Müller zwar ab, doch der 24-Jährige jagte den Ball im Nachschuss zur 2:1-Führung (47.) in die Maschen. Sieben Minuten danach war das Glück des flinken Rechtsverteidigers vollkommen. Erneut zirkelte Schaumburg – wer sonst? – einen Eckball vors FC-Gehäuse und Müller stieg unbedrängt hoch, köpfte das Leder zum 3:1 (54.) ein. Es schien wie eine Vorentscheidung, doch der Liga-Neuling schlug noch einmal zurück. Glück hatten die Hildener, als Nejat Kaya über die rechte Seite aufs VfB 03-Tor zustürmte, doch in bester Manuel-Neuer-Manier behielt Lenze die Ruhe, machte sich ganz breit und verhinderte so den Anschlusstreffer (61.). Der fiel dann doch fünf Minuten später, als Kaya einen Eckball in den Gäste-Strafraum schlug und Hannes Lingel auf 2:3 (67.) verkürzte. Eine weitere Ecke klärte Lenze per Faustabwehr, hielt damit den Hildener Sieg fest.