Handball : Unitas Haan macht Frühstart beim Oberliga-Aufsteiger

Die Haaner Handballer eröffnen den ersten Spieltag in der Oberliga. Gleich zum Auftakt wartet mit dem Klassenneuling Bergischer HC II eine unangenehme Aufgabe.

Bergischer HC II – DJK Unitas Haan. Mit der Partie beim Aufsteiger legen die Unitas-Handballer in der Oberliga einen Frühstart hin. Anpfiff der Begegnung in der Solinger Klingenhalle ist um 20 Uhr. Von einer Standortbestimmung mag Moritz Blau vor der Partie nicht sprechen. „In Summe war die Vorbereitung recht kurz für uns, da wir erst in den letzten beiden Wochen vermehrt Hallenzeiten bekommen haben. Dazu hatten wir nicht viele Testspiele und die noch in unterschiedlicher Besetzung“, stellt der Co-Trainer fest und erklärt: „Für uns ist das eine Wundertüte. Es wäre eine positive Überraschung, wenn es direkt funktioniert.“