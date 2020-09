Fußball : Aufsteiger SC Unterbach demonstriert Selbstbewusstsein

Roberto Marquez bildet gemeinsam mit Andrea del Polito das Unterbacher Trainergespann. Foto: Achim Blazy (abz)

Unterbach Das eingspielte SCU-Team geht die Rückkehr in die Bezirksliga mit einer guten Mischung aus erfahrenen Fußballern und engagierten Talenten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Nach dem Abstieg in 2009 mussten die Anhänger des SC Unterbach elf Jahre lang darauf warten: In der an diesem Wochenende startenden Meisterschaftsrunde tritt der SCU endlich wieder in der Bezirksliga an. Vorausgegangen war Platz zwei in der wegen der Corona-Krise Mitte März abgebrochenen Kreisliga A-Spielzeit 2019/20.

Jörg Spanihel, der Sportliche Leiter, spricht aufgrund der Pandemie von einer problematischen Vorbereitung mit ungewöhnlichen Rahmenbedingungen. Das betrifft einmal die Einhaltung der vielschichtigen Hygieneauflagen durch den Fußballverband. Aber auch die Vorgabe, dass in den Testspielen maximal 15 Spieler benannt werden durften. „Gerade diese begrenzte Spieleranzahl ist für die Trainer nicht so einfach zu handhaben, schließlich soll der gesamte Kader seine Einsatzzeiten bekommen. Wir sind da noch gut dran, da es bei uns nur wenige personelle Veränderungen gibt. Grundsätzlich ist die Mannschaft durch unser Trainerteam gut vorbereitet. Aus den in den Testspielen gemachten Fehlern müssen wir lernen und die richtigen Schlüsse ziehen. Dazu wollen wir unsere spielerische und individuelle Qualität auch in der Bezirksliga auf den Platz bringen.“

Info Kader des SC Unterbach für die Saison 2020/21 Trainer: Roberto Marquez und Andrea del Polito Co-Trainer: Ciro del Polito Sportlicher Leiter: Jörg Spanihel Teammanager: Uwe Finke Tor: Marcel Aust, Jürgen Brückner, Andreas Miheev Abwehr: Kai Leeuwis, Eduard Ziegler, Timo Bischoff, Daniel Keip, Tom Heinecke Mittelfeld: Daniel Mion, Tobias Schössler, Nuri Gülmez, Sven Gehrmann, David Eberle, Mohamed Benhaddou, Janis Pynappel, Hamza Malek, Rachid Loukil, Leon Schilling, Marvin Kurz, Lorenzo Colazzo, Ali Kassar, Kutaiba Kassar, Marin Lilic, Faouzi El Makadmi, Bilal Aoutmann Angriff: Chris Ribjitzki, Said Oughalmi

Mit Hamza Malek, Faouzi Makadmi (beide ASV Mettmann) und Lorenzo Colazzo (Croatia Stuttgart/Bezirksliga) melden die Unterbacher drei vielversprechende externe Zugänge. Das gleichermaßen kongeniale wie erfolgreiche Trainerduo Roberto Marquez (42) und Andrea „Andi“ del Polito (36), beide lösten bereits nach der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag beim SSV Erkrath den jetzt beim FC Kosova Düsseldorf tätigen Ibo Cöl ab, ziehen den Kreis der neuen Spieler noch etwas größer. Weil Bilal Aoutmann, Ali und Kutaiba Kassar (alle SF Baumberg II), Mohamed Benhaddou (nach Verletzungspause) sowie Chris Ribjitzki und Marvin Kurz, auch wegen der Corona-Zwangspause, so lange noch nicht dabei sind.

„Das sind für mich ebenfalls gefühlte Zugänge, die alle auf dem besten Weg sind, sich fest ins Mannschaftsgefüge zu integrieren“, betont Marquez, der als Aktiver unter anderem beim MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Wuppertaler SV unter Vertrag stand. „Als Team haben wir den Anspruch und das gesunde Selbstvertrauen, auch in der Bezirksliga fußballerisch gut zurechtzukommen. Die richtige Einstellung und die erforderliche physische Stärke sind die Basis, um uns mit der gesunden Mischung aus routinierten Spielern und den zahlreichen Nachwuchsleuten zu behaupten. Die Jungs haben sich den Aufstieg absolut verdient und werden alles dransetzen, um die Klasse zu halten“, betont der ehemalige Profi.