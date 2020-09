Fußball : VfB 03 II will sich in der Landesliga behaupten

Sergio Percoco (Mitte) ist der einzige externe Neuzugang in der VfB 03-Zweiten und spielte zuvor für den SV Wersten 04. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Aufsteiger startet am Sonntag auf eigenem Platz in die neue Spielzeit, die für Mannschaft und Trainer eine Herausforderung ist.

Die Testspiele machten schon einmal Appetit auf mehr. Landesligaaufsteiger VfB 03 Hilden II unterstrich mit den Erfolgen gegen die in dieser Spielklasse bereits erprobten TSV Meerbusch II (4:1) und SV Burgaltendorf (2:1) seine Ambitionen, auch in der höheren Liga eine ordentliche Rolle spielen zu wollen. „Das waren erste Standortbestimmungen. Einerseits haben wir durch diese Siege Selbstvertrauen getankt, andererseits auch Defizite aufgezeigt bekommen. Daraus müssen und werden wir lernen“, lautet in groben Zügen die Bestandsaufnahme von Neu-Trainer Fabian Nellen (zuletzt TSV Norf) nach sechs Wochen Vorbereitung – und wenige Tage vor der Landesliga-Premiere am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Hoffeldstraße) gegen den ASV Süchteln. Der 34-jährige Übungsleiter ergänzt: „Die Landesliga ist natürlich eine große Herausforderung. Aber wir sind spielerisch, konditionell und taktisch gut vorbereitet. Zudem ist die Stammelf nahezu komplett zusammengeblieben. Charakter, Mentalität und der interne Zusammenhalt sind ein großes Plus.“

Die Ausrichtung der Hildener ist vorgezeichnet. „Wir werden als Liganeuling zu Saisonbeginn keine hochgesteckten Ziele aufrufen, wollen aber auch nicht über das Szenario Abstiegskampf reden. Wichtig ist es, gut aus den Startlöchern zu kommen und, auch wenn es abgedroschen klingt, von Spiel zu Spiel zu denken“, betont Nellen. Dennoch müssen sich die Hildener auf die neuen Gegebenheiten in der Landesliga erst einmal einstellen. Dazu gehören höheres Spieltempo, intensiver geführte Zweikämpfe, größere Handlungsschnelligkeit und mehr taktische Variabilität beim gegnerischen Team.

Info Kader des VfB 03 II für die Saison 2020/21 Trainer: Fabian Nellen und Manuel Mirek (spielender Co-Trainer) Sportlicher Leiter: Dennis Lichtenwimmer Torhüter: Michael Miler, Marius Hirt, Lukas Kuznik Abwehr: Lukas Schmetz, Dominik Donath, Christoff Donath, Robin Weyrather, Kai Stanzick, Joshua Schneider, Sergio Percoco (Wersten 04), Nils Piotraschke, Norwin Austrup, Ben Göran Dietrich (eigene A-Jugend) Mittelfeld: Manuel Mirek, Fabian Andree, Moritz Holz, Tim Tiefenthal, Roman Werner, Gaspare Spinella, Leon Bernhardt, Marvin Bell sowie Yassine Lekfif, Tom Gray, Lukas Lier (alle eigene A-Jugend) Angriff: Marco Tassone, Giacomo Russo, Pascal Peponis

„Diesen Anforderungen müssen die Jungs gerecht werden und einen weiteren Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung machen. Die Landesliga ist eine große Chance. Für die Spieler, von denen ja einige durchaus Ambitionen in Richtung Oberliga geltend machen dürfen, aber auch für den Verein, der mit einer Reserve in der Landesliga über einen tollen Unterbau verfügt. Dieses Ziel wollen wir in den nächsten Jahren weiter verfolgen. Deshalb hat für uns der Klassenerhalt oberste Priorität“, macht Dennis Lichtenwimmer deutlich. Der Sportliche Leiter, der in der abgelaufenen Saison selbst noch im Bezirksligakader stand, und auch die „aufgerückten“ Gianluca de Meo und Giovanni Spinella sind nicht mehr dabei. Einziger externer Zugang ist Sergio Percoco. Der 25-jährige Defensivspieler verfügt aus seiner Zeit beim VfL Benrath (2014 bis 2018) bereits über reichlich Landesligaerfahrung.

Dennis Lichtenwimmer zur nicht „von heute auf morgen“ entschiedenen Nachfolgerfrage des in die Oberliga aufgestiegenen Erfolgsduos Tim Schneider/Henry Schmidt, das die zwei letzten Bezirksliga-Spielzeiten jeweils als Vizemeister beendete: „Wir haben in Sachen Trainerfrage nichts überstürzt, schließlich mit der Verpflichtung von Fabian Nellen die richtige Entscheidung getroffen. Fabian ist ein absoluter Fußballfachmann, kommunikativ, findet die richtige Ansprache und wird sich, wie auch die Spieler, in der Landesliga noch weiter entwickeln. Mit Manuel Mirek steht ihm als spielender Co-Trainer jemand zur Seite, der im Kader große Wertschätzung genießt.“