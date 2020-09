Fußball : SV Straelen startet mit einem Remis

Aram Abdelkarim krönte seine gute Leistung in dieser Szene mit dem Ausgleichstreffer für den SV Straelen. Foto: Norbert Prümen

Straelen Zwei Tage nach den Turbulenzen wegen der Razzia des Zolls erreicht der Neuling in der Regionalliga ein 1:1 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II. Der SVS hat in einer turbulenten Schlussphase erst Pech und dann Glück.

Nach den heftigen Turbulenzen am Donnerstag, als das Hauptzollamt Duisburg eine Razzia durchgeführt hatte, rückte beim SV Straelen am Samstag erst einmal wieder der Sport in den Vordergrund. Zum Auftakt der Saison in der Fußball-Regionalliga erreichte die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks ein 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II. Vor der Partie verabschiedete Präsident Hermann Tecklenburg den Publikumsliebling Randy Grens. Der Torjäger war maßgeblich an den Erfolgen des SVS beteiligt gewesen. Grens kickt jetzt in der vierten niederländischen Liga bei RKSV Minor (bei Kerkrade).

300 Zuschauer bekamen im Stadion Römerstraße eine Partie geboten, die weder Fisch noch Fleisch war. Beide Trainer sagten anschließend, dass sie das Spiel gewinnen, aber genauso hätten verlieren können. Die erste Chance hatten die Gäste nach gerade einmal fünf Minuten, doch SVS-Keeper Robin Udegbe war mutig aus dem Tor herausgelaufen und konnte mit einer Grätsche den Schuss von Timo Bornemann abwehren.

Info Das sagt der Präsident zur Razzia des Zollamts Stellungnahme Präsident Hermann Tecklenburg gab gegenüber dem WDR eine Stellungnahme zum groß angelegten Einsatz des Hauptzollamtes Duisburg ab, bei dem am Donnerstag Bürogebäude des Bauunternehmers, Wohnungen von Vorstandsmitgliedern und Spielern sowie die Geschäftsstelle des Vereins durchsucht und umfangreiches Material sichergestellt wurde. Anzeige „Es gibt eine Anzeige von vor vier oder fünf Monaten. Es ist aus den Unterlagen zu entnehmen, dass der Fall seit März oder April bearbeitet wird. Wahrscheinlich hat auch Corona dazu geführt, dass das verschleppt wurde“, sagte Tecklenburg. Hintergründe Zu den möglichen Hintergründen befragt, antwortete er. „Die Zollbehörden gehen davon aus, das, so schätze ich, einige Spieler, die beim SV Straelen spielen, bei Tecklenburg Scheinverträge haben. Es ist ja auch untypisch, dass fünf Mitarbeiter bei Tecklenburg arbeiten. Drei von denen haben bei mir die Ausbildung gemacht, zwei sind jetzt aus der Ausbildung raus. Das wird möglicherweise angezweifelt.“ Seine Ehefrau Martina Voss-Tecklenburg, Fußball-Bundestrainerin der Frauen, sei nicht in diesen Ermittlungen involviert, hieß es.

Beide Mannschaften agierten nach vorne wenig risikofreudig und waren in erster Linie um eine stabile Organisation der Defensive bemüht. Doch die letzten 15 Minuten vor dem Pausenpfiff gehörten eindeutig dem Gastgeber. Cagatay Kader, der in den Vorbereitungsspielen als Torjäger überzeugen konnte, brachte sowohl mit dem Kopf als auch mit dem schwächeren rechten Fuß das Kunststück fertig, den Ball aus drei Metern nicht über die Linie zu befördern. Die Gäste konnten sich bei ihrem Torhüter Dennis Gorka bedanken, dass es torlos in die Kabinen ging.

Der zweite Durchgang war gerade fünf Minuten alt, als der Düsseldorfer Rechtsverteidiger Moritz Montag nach einer Flanke am hinteren Pfosten völlig ungehindert zur Gästeführung einköpfen konnte. Die Antwort des SVS ließ nur drei Minuten auf sich warten. Nach einem Eckball belohnte sich Aram Abdelkarim für seine starke Leistung mit dem Ausgleichstreffer.

In der 78. Minute zeigte Schiedsrichter Marco Goldmann dem Düsseldorfer Georgios Siadas wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte. Aus der zahlenmäßigen Überlegenheit vermochte die Mannschaft des SV Straelen um den neu gewählten Spielführer Ferry de Regt aber kein Kapital zu schlagen. Ganz im Gegenteil, das Spiel wurde eher schlechter.

Spannung und Dramatik gab es in den letzten vier Minuten der Partie. Der Straelener Fabio Ribeiro schoss frei von der Strafraumgrenze dem Gästekeeper den Ball in die Arme. Einen Schuss von Kader konnte Gorka mit der Faust noch zur Ecke abwehren. Nach diesem Eckstoß setzte Yassine Bouchama den Ball per Kopf knapp neben das Tor – das hätte die Entscheidung für den Neuling sein müssen. In der zweiminütigen Nachspielzeit hatte der SVS wiederum das Glück auf seiner Seite, weil die Fortuna zwei Angriffe mit Aluminium-Treffern abschloss.

„Gegen elf Düsseldorfer haben wir bedeutend besser gespielt. Wir hatten Chancen, um die Partie für uns zu entscheiden, aber nach den zwei Lattenschüssen kurz vor Schluss kann ich mit einem Punkt leben. Der Stress der vergangenen Tage ist sicher nicht spurlos an meiner Mannschaft vorbeigegangen. Dafür hat sie es heute gut gemacht“, sagte Trainer Benedict Weeks.