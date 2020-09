TV Geistenbeck : Chancenwucher kostet Punkt zum Auftakt

Handball Im ersten Spiel der Oberliga-Saison verliert der Aufsteiger zu Hause gegen die DJK Adler Königshof mit 24:27. Trainer Thomas Laßeur sah trotzdem gute Ansätze.

Nach dem Aufstieg in die Oberliga war die Vorfreude beim TV Geistenbeck auf die neue Spielzeit natürlich groß. Allerdings mussten die Hausherren bereits am ersten Spieltag einen kleinen Dämpfer einstecken, denn sie verloren gegen die DJK Adler Königshof mit 24:27 (13:14).

Sportlich erinnerten die ersten Minuten an die dominanten Leistungen der Vorsaison in der Verbandsliga, denn schnell erspielten sich die Hausherren eine 2:0-Führung. Allerdings agierten beide Mannschaften bis Mitte der ersten Halbzeit überaus nervös und leisteten sich eine Vielzahl technischer Fehler. Für den TVG kam nun noch erschwerend hinzu, dass er sich zwar durchaus gute Chancen herausspielte, diese aber nicht zu nutzen wusste. So erzielte Königshof sechs Tore in Folge. „Wir haben heute erkennen müssen, dass in der Oberliga jeder Fehler gnadenlos bestraft wird“, betonte Trainer Thomas Laßeur nach dem Schlusspfiff. Kampflos wollten sich die Geistenbecker dann aber doch nicht geschlagen geben und demonstrierten eine tolle Moral. Der Lohn für den aufopferungsvollen Kampf war die Verkürzung des Rückstands auf lediglich ein Tor bis zum Pausenpfiff.