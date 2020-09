1. FC Mönchengladbach und Union Nettetal : Neu aufgestellt für die Oberliga

Einer von bislang 17 neuen Spielern des SC Union: Peer Winkens. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Fußball Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach und Union Nettetal starten mit viel neuem Personal in die fünfthöchste Spielklasse. Beide Teams starten am Wochenende in die neue Oberliga-Saison.

Von Heiko van der Velden

Der 1. FC Mönchengladbach und der SC Union Nettetal gehen gemeinsam in der Oberliga Niederrhein an den Start – das gab es so noch nicht. Die Nettetaler spielen im dritten Jahr in Folge in der fünfthöchsten Spielklasse, für die Gladbacher ist es nach der Saison 2015/16 die Rückkehr in die Oberliga.

Für beide Mannschaften wird es eine schwere Saison im Zeichen der Corona-Krise. Mit 46 Spieltagen haben beide Teams in der erweiterten Oberliga ein Mammutprogramm vor der Brust mit einigen Englischen Wochen. Die Winterpause ist so kurz wie noch nie, bis kurz vor Weihnachten wird gespielt. Mitte Januar geht es dann schon wieder los. Viel Zeit zur Erholung bleibt da nicht.

Info Start der Regionalligisten wurde verschoben Die Regionalligisten Borussia U23 und FC Wegberg-Beeck starten erst später in die Saison. Borussias Spiel gegen Schalke wurde wegen der Abstellungsperiode für die Nationalteams verlegt. Beecks Heimspiel-Start gegen Rot-Weiß Oberhausen fällt wegen eines Corona-Falles im Umfeld des Gegners aus.

So ist ein guter Saisonstart natürlich wichtig. Nettetal muss am ersten Spieltag auswärts ran. Bei ETB SW Essen geht es am Sonntag im altehrwürdigen Stadion-Uhlenkrug um die ersten drei Zähler. Anfang der Woche verpflichtete der SCU in Max Kraus seinen 17. Neuzugang. Der 22-Jährige spielte seit 2017 an der Ostküste der USA am Holly Cross College in der Nähe von Boston. In der Jugend kam er für die Sportfreunde Neersbroich und den 1. FC Mönchengladbach zum Einsatz.

„Ich bin froh, dass sich Max für uns entschieden hat, obwohl der eine oder andere höheklassige Verein ihn auch gerne verpflichtet hätte“, sagt Teammanager Khaled Daftari über die Verpflichtung von Krause. Insgesamt umfasst der Kader nun 26 Spieler inklusive drei Torhüter.

Wegen des Umbruchs, den die Nettetaler vollzogen haben, wollte Trainer Andreas Schwan die Ergebnisse der Vorbereitung nicht zu hoch bewerten. „Wir haben die Spiele genutzt, um uns einzuspielen. Die Mannschaft hat gut gearbeitet und ist motiviert. Man merkt den Spielern an, dass diese sich in der Oberliga beweisen wollen“, sagte Schwan. Die Generalprobe ist den Nettetaler schon einmal geglückt. Mit 2:0 gewann Union nach einem Doppelpack von Neuzugang Peer Winkens gegen den Mittelrheinligisten BW Friesdorf.

Der 1. FC Mönchengladbach tritt mit seinem neuen Trainer Alexi Triantafillidis im ersten Spiel der Saison daheim gegen den VfB Hilden an. Die Gladbacher haben sich komplett neu aufgestellt. Lediglich die Torhüter Jonas Derrix, Olcay Türkoglu sowie die Mittelfeldspieler Durukan Celik und Marcel Lüft sind aus dem Kader der vergangenen Saison übriggeblieben.

In Petar Popovic holte man einen Stürmer, der seine Torjägerqualitäten nachgewiesen hat. In drei Vorbereitungsspielen gelangen dem 22-Jährigen, der zuvor in der Oberliga für Germania Ratingen 04/19, Union und den KFC Uerdingen spielte, fünf Tore. Neben den zahlreichen neuen Spielern ist auch das Trainerteam komplett neu. Neben Triantafillidis sind auch die Co-Trainer Timo Rheindorf und Erdogan Karaca sowie Torwarttrainer Polidefkis neu zum FC hinzugestoßen.