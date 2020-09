Hockey : MTHC behauptet Tabellenführung

Zum Auftakt der Rückrunde der Feldsaison 2019/20/21 feiern die Mettmanner gleich einen Auswärtssieg und unterstreichen damit ihre Aufstiegsambitionen.

Bochumer HV – Mettmanner THC 0:3 (0:0). Erfolgreicher Start in die Rückrunde für den Mettmanner THC. Durch eine vor allem im zweiten Durchgang starke Vorstellung gewann das Team in Bochum und festigte damit die Tabellenführung in der Hockey-Verbandsliga. Im Gegensatz zur Vorrunde bot Co-Trainer Frank Loges mit Torwart Marlon Frohberger sowie Anton Kebbe und Niklas Schenk drei talentierte Akteure auf, die zuletzt noch der A-Jugend angehörten. Hinzu kam als weiterer Neuling im Kader Philipp Hinz, der zuletzt einem Düsseldorfer Klub angehörte.