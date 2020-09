Handball : TB Wülfrath macht eine kreative Pause

Loreen Jakobeit muss wegen einer Schnittwunde im Oberschenkel pausieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Dritte Liga nimmt erst am 17. Oktober den Spielbetrieb auf – und damit zieht sich die Vorbereitung auf die neue Saison in die Länge. Aufsteiger TBW setzt jetzt auf Regeneration und will erst Mitte September wieder einsteigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Während einige der unteren Ligen im Verband Niederrhein bereits am Wochenende in die Saison starteten, müssen sich die Handballerinnen des TB Wülfrath bis Mitte Oktober gedulden, ehe es endlich um Meisterschaftspunkte geht. Schwierig, Motiviation und Konzentration über einen so langen Zeitraum hoch zu halten, deshalb verkündet Michael Cisik: „Wir machen jetzt zwei Wochen kreative Pause. Die Mädel halten sich selbst fit, sollen aber auch mal an etwas anderes denken.“ Der TBW-Trainer betont: „Wir haben hart trainiert und taktisch viel gearbeitet. Die Saisonvorbereitung ist sehr lang, deshalb müssen wir jetzt auf die Bremse treten. Mitte September geht es dann in die heiße Phase.“

In der vergangenen Woche absolvierten die Wülfratherinnen gleich eine Reihe von Testspielen. Wie gegen den holländischen Erstligisten Handball Venlo. Nach dreimal 25 Minuten verlor der TBW in der MTC-Arena mit 28:36. Allerdings traten die Gastgeberinnen auch nur mit einer Rumpftruppe an, da einige Spielerinnen kurzfristig ausfielen – unter anderem, weil sie nach dem Urlaub auf das Ergebnis ihres Corona-Tests warten mussten. Doch auch mit vollem Kader hätte der Drittliga-Aufsteiger wohl keine Siegchance gehabt. „Für uns war das ein guter Test, aber wir konnten denen das Wasser nicht reichen“, konstatierte Cisik.

Info Noch sechs Wochen Vorbereitungszeit Die Dritte Liga der Frauen startet am 17./18. Oktober mit den Paarungen: TG Pforzheim – TV Möglingen HSG Wittlich – TSV Bayer 04 Leverkusen HSG Marpingen-SC Alsweiler – 1. FC Köln SG Schozach-Bottwartal – SG Kappelwindeck/Steinbach Fortuna Düsseldorf – TB Wülfrath HSG St. Leon /Reilingen – TSG Ketsch II

Im Heimspiel gegen den Regionalligisten TD Lank offenbarten die TBW-Handballerinnen Licht und Schatten. Nach gutem Start dominierten die Wülfratherinnen die Begegnung. „Dann haben wir ein bisschen experimentiert – Lank kam heran und hat den Ausgleich gemacht“, berichtete Cisik. Erneut musste sein Team einer schmalen Besetzung Tribut zollen, deshalb nannte der Coach das 21:21-Unentschieden „vom Verlauf in Ordnung“.

Am Wochenende absolvierten die TBW-Handballerinnen ein Traininglager in eigener Halle. Samstag und Sonntag standen jeweils zwei Übungseinheiten auf dem Programm, dazu ein Freundschaftsspiel. Weil der TV Walsum-Aldenrade keine Mannschaft stellen konnte, zog der TBW den Test gegen die SG Überruhr – dort spielte lange Zeit Jule Kürten – um einige Tage vor. Am Ende besiegten die Wülfratherinnen den Regionalligisten mit drei Toren Differen. Eine Partie, die ganz nach dem Geschmack von Michael Cisik war. „Das Spiel war ganz klar in unserer Hand. Wir haben die Begegnung dominiert und am Schluss sind auch jene Spielerinnen zum Einsatz gekommen, die sonst wenig Anteile haben“, erläuterte der TBW-Trainer.

Zum Abschluss des Trainingslagers folgte das Duell gegen die HSG Nieder-Roden, die in der Staffel Mitte der Dritten Liga antritt. Über weite Strecken gestalteten die Wülfratherinnen die Begegnung ausgeglichen, mussten sich aber am Ende mit 31:34 geschlagen geben. Vor allem der wurfstarke Rückraum der Gäste bereitete dem TBW-Team Probleme.