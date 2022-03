U18-Juniorinnen siegreich : Nachwuchs des Viersener THC ist Verbandsligameister

Hockey Nach einem spannenden Schlussspurt im Entscheidungsspiel gegen den HTC Kupferdreh Essen holten die U18-Juniorinnen des Viersener THC in eigener Halle den Verbandsligatitel.

Am vergangenen Sonntag gewannen die U18-Juniorinnen des Viersener THC in eigener Halle die Endrunde der Verbandsliga. Das Team von Trainer Albrecht Röder setzte sich gegen HTC Kupferdreh aus Essen und SG Palotti Rheinbach durch. Überragende Akteurin beim VTHC-Nachwuchs war Carolina Riedel, die in den zwei Partien sechs der acht Viersener Treffer erzielte.

Im ersten Spiel trafen Kupferdreh und SG Palotti aufeinander, wobei die Essenerinnen sich klar mit 6:2 durchsetzten und somit eine gute Ausgangsposition schafften. Die VTHC-Jugend erarbeitete sich im Duell mit SG Palotti früh zahlreiche Torchancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Auch ein Siebenmeter von Carolina Riedel landete nur am Pfosten. Kurz darauf traf sie jedoch zum 1:0 und legte nach gutem Pass von Lisa Gartz den zweiten Treffer nach. Kurz vor der Pause erhöhte Michelle Tschöpe per Konter auf 3:0. Nach dem Wechsel vollendete Carolina Riedel ihren Hattrick zum 4:0-Endstand. Im direkten Duell mit Kupferdreh, die ebenfalls mit vier Toren Differenz gewonnen hatten, aber mehr Tore erzielten, benötigten die Viersenerinnen nun einen Sieg zum Titelgewinn.

Der VTHC agierte auch in der zweiten Hälfte weiter offensiv, diesmal glänzte Mali Nilles als Vorbereiterin und legte Carolina Riedel den Treffer zum 2:2-Ausgleich auf. In der Schlussphase blieben die Viersenerinnen aktiv und Leonie Oehmen fand in der Mitte Carolina Riedel, die ihren fünften Treffer erzielte. Essen erhöhte den Druck, glich zum 3:3 aus und drängte auf den Sieg. Doch Marie Großkopf verhinderte diesen im Viersener Tor mit Können und etwas Glück. In der Schlussminute sorgte Carolina Riedel, die nach einer guten Einzelaktion beim Abschluss die Nerven behielt, für den viel umjubelten Siegtreffer zum 4:3 des VHTC: