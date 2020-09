Fußball : 1. FCW begnügt sich im Testspiel mit einem Remis

Luis Rosenecker (Mitte) kurbelte das Wülfrather Spiel an. Foto: Blazy, Achim (abz)

SC Union Schafhausen – 1. FC Wülfrath 3:3 (1:2). An die zuletzt guten Leistungen in den Testspielen knüpften die FCW-Fußballer auch beim Mittelrhein-Landesligisten an. In einer abwechslungsreichen Begegnung nutzten zunächst die Gastgeber einen Patzer des Wülfrather Keepers zur 1:0-Führung. Der FCW ließ sich wenig von dem Rückstand beeindrucken und verstärkte die Offensivbemühungen.

Immer wieder vom erneut überragenden Luis Rosenecker angetrieben, erspielten sich die FCW-Fußballer einige gute Chancen. Rosenecker war auf der linken Außenbahn nicht nur der Antreiber, sondern bis zum Halbzeitpfiff auch als Torschütze zweimal erfolgreich.

Im zweiten Durchgang diktierte zunächst die Union das Geschehen und erzielte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich zum 2:2. FCW-Torjäger Christos Karakitsos sorgte für die erneute Führung der Gäste. In der Schlussphase egalisierten die Platzherren aber noch zum 3:3 (81.).

(K.M.)