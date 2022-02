Hockey : Mettmanner THC macht die 1. Verbandsliga vorzeitig klar

Nach dem Kantersieg über den TB Reinshagen ist der Spitzenreiter der 2. Hockey-Verbandsliga auf der Zielgeraden nicht mehr einzuholen.

Mettmanner THC – Reinshagener TB 8:1 (4:0). „Wir sind aufgestiegen in die 1. Verbandsliga. Es sind zwar noch einige Spiele zu absolvieren, doch der Punktevorsprung ist so groß, dass uns der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist“, freute sich Abteilungsleiter Wolfgang Weiß riesig, dass der Erfolgskurs der Mettmanner Hockeyabteilung in den letzten beiden Jahren fortgesetzt wird. Sowohl bei der gerade aufgestiegenen Herren-Mannschaft als auch beim Frauen-Team kann der MTHC auf eine tolle Erfolgswelle zurückblicken. Einer der Gründe ist die gute Jugendarbeit im Verein, die immer mehr Früchte trägt.