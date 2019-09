Kanu-Slalom : Nele Baikowski ist Deutsche Meisterin

Hilden Die Kanutin des KC Hilden trumpft bei den nationalen Titelkämpfen der weiblichen Jugend auf. Die 15-Jährige behauptet im spannenden Finale auf der Lenne in Hagen-Hohenlimburg mit knappem Vorsprung die Goldmedaille.

Für Nele Baikowski läuft es in diesem Jahr richtig rund. Im Mai gewann die Kanutin des KC Hilden m Einer-Kajak souverän die Westdeutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend. Nun setzte sich die 15-Jährige auch bei den nationalen Titelkämpfen durch. Die Schülerin trumpfte bereits in der Qualifikation auf, setzte sich mit einem Vorsprung von 2.47 Sekunden an die Spitze des 24-köpfigen Feldes. Im Halbfinale belegte sie mit 2.86 Sekunden Rückstand den dritten Platz hinter Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach und Lucie Krech vom LKC Leipzig, sparte sich dabei auch Kraft für den Finallauf auf. Hier ließ die Hildenerin die Konkurrenz erneut hinter sich. Allerdings lieferte sie sich einen spannenden Kampf mit Pirro, die letztlich den Wildwasserparcours auf der Lenne in Hagen-Hohenlimburg 0.07 Sekunden langsamer absolvierte und Rang zwei belegte.