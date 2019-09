Fußball : FCW spielt schwach – und gewinnt

Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga behält mit dem Sieg im Heimspiel seine weiße Weste.

1. FC Wülfrath – Dabringhausener TV 4:1 (3:0). Die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer gehen unbeirrt ihren Weg. Beim Sieg über den Dabringhausener TV, gegen den sich das Team von Sebastian Saufhaus in der Vergangenheit immer recht schwer tat, gab es einen auch in der Höhe verdienten Erfolg. Wenn auch die spielerische Linie, vor allem im zweiten Durchgang, nicht zufrieden stellen konnte. Da hatten einige Wülfrather Zuschauer am Auftritt ihrer Mannschaft einiges zu mäkeln. Das machte aber eher den Eindruck, dass es sich dabei um ein Jammern auf hohem Niveau handelt. Hätte der FCW in der vergangenen Saison ein Spiel mit 4:1 gewonnen, hätte es statt Kritik wohl nur freudige Gesichter im FCW-Lager gegeben. So schnell ändern sich halt die Zeiten.