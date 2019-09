Fußball : VfB-Zweite klettert auf Rang zwei

Tim Tiefenthal (M.) schnürt diesmal einen Dreierpack. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Den Hildener Bezirksliga-Fußballern reicht eine starke erste Halbzeit, um am Ende deutlich beim Landesliga-Absteiger Düsseldorfer SC 99 zu gewinnen.

Düsseldorfer SC 99 – VfB 03 Hilden II 1:5 (0:3). In den drei Partien zuvor präsentierte sich die Abwehr des DSC 99 mit 14 Gegentoren löchrig wie ein Schweizer Käse. Nicht viel anders war das gestern im Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden II. Mit dem klaren Erfolg fuhr der neue Tabellenzweite den fünften Dreier in Folge ein. Mit der Vorstellung seiner Elf in den ersten 60, 70 Minuten zeigte sich Tim Schneider durchaus einverstanden. Allenfalls die herausgearbeiteten Chancen hätten in Durchgang eins besser genutzt werden können. „Da waren wir drei-, viermal im Abschluss nicht konsequent genug. Schon zur Pause müssen wir noch deutlicher führen“, fand der VfB 03 II-Coach nach dem Abpfiff kritische Worte. Der Übungsleiter ergänzte: „Spätestens nach dem 5:0 haben wir das Fußballspielen irgendwie eingestellt. Durch unnötige Einzelaktionen haben wir uns oft verzettelt. Der DSC war allerdings nicht in der Lage, daraus mehr Kapital zu schlagen.“

Die Begegnung begann nach dem Geschmack der Hildener. Rainer Gagel flankte von der rechten Seite auf den kurzen Pfosten – das 1:0 durch Giovanni Spinella in der fünften Minute. Unmittelbar danach bugsierte Tim Tiefenthal das Spielgerät nach einem Freistoß von Niklas Strunz an den Pfosten (6.), drei Minuten darauf scheiterte der von Moritz Holz freigespielte Spinella an Keeper Laurin Beer. Die Gäste in der Folge mit optischen Vorteilen, der DSC hielt im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen. Ein knapp das Tor verfehlender Kopfball war das erste offensive Lebenszeichen der Platzherren (29.), während Tiefenthal freistehend am Tor vorbei schoss (31.). Nicht besser machte es Spinella mit einem an Tiefenthal verwirkten Foulelfmeter (39.). Das war’s dann aber auch mit der Großzügigkeit des VfB 03. Spinella nach der Balleroberung von Kapitän Manuel Mirek und dem präzisen Zuspiel von Niklas Strunz (40.) und zwei Minuten darauf Tim Tiefenthal nach Vorarbeit von Gagel erhöhten bis zum Pausenpfiff auf 3:0.

Gleich nach dem Seitenwechsel zwei Offensivaktionen des DSC. Zunächst rettete Strunz nach einer Ecke kurz vor der Torlinie (47.), wenig später (55.) verfehlte der Düsseldorfer Moritz Steiner das Gehäuse von Marius Hirt. Der Hildener Torsteher musste sich dann in der 82. Minute doch noch geschlagen geben, weil Bastian Adoma einen Fehler in der Gäste-Abwehr eiskalt nutzte. Da hatte der VfB 03 längst seine spielerische Linie verloren, aber zuvor noch zwei blitzsauber herausgespielte Treffer erzielt. Auf Vorarbeit von Christoff Donath und Marco Tassone traf Tim Tiefenthal volley zum 4:0 (66.), sechs Minuten später erhöhte die Oberliga-Leihgabe seine persönliche Tagesbilanz mit einem Schlenzer in die lange Ecke auf drei Tore.

VfB 03: Hirt – Gagel, J. Schneider (55. Stanzick), C. Donath, Piotraschke, Tassone (70. Canaki), Holz, Mirek (75. Werner), Tiefenthal, Strunz (61. Russo), Spinella.

(ER)