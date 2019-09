Handball : ME-Sport patzt erneut in der Fremde

Die Mettmanner Verbandsliga-Handballerinnen verlieren bei der SG Überruhr.

SG Überruhr II – Mettmann-Sport (Frauen) 20:18 (9:11). Nach dem Auftaktsieg gegen Wuppertal folgte nun eine Niederlage in Essen. Dabei hatten sich die Verbandsliga- Handballerinnen von ME-Sport für das erste Auswärtsspiel der Saison viel vorgenommen. Nach dem Kantersieg zum Liga-Start spielte das Team von Trainer Marcus Laschet selbstbewusst bei der Zweitvertretung der SG Überruhr auf. Am Ende mussten sich die Gäste jedoch mit zwei Toren Unterschied geschlagen geben.

Dabei sah es lange nach dem zweiten Saisonsieg für die Mettmannerinnen aus. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase legten die Gäste immer wieder vor und wechselten mit einer knappen, aber verdienten Führung die Seiten. „Die Mädels haben eine Dreiviertelstunde lang eine klasse Partie gemacht, aufopferungsvoll gekämpft und fast fehlerfrei gespielt“, sagte Laschet, sah aber in der Folgezeit, wie seinem Team ab der 48. Minute die Partie aus den Händen glitt. Neun Minuten blieb ME-Sport ohne Torerfolg. Diese schwache Phase nutzten die Essenerinnen und glichen nach dem 14:16 zum 16:16 (48.) aus. „Leider hatte der Unparteiische in der Schlussphase eine merkwürdige und kleinliche Regelauslegung zu unseren Ungunsten“, erklärte Laschet und fügte hinzu: „Dazu hatten wir Pech im Abschluss, was die SG Überruhr mit Gegenstößen bestraft hat.“ Paulina Schick brachte ihre Farben mit 17:16 (25.) in Führung. Der Treffer zum 17:19 durch die starke Lena Wiedemann, die insgesamt drei Tore für ME-Sport erzielte, war nur noch Ergebniskosmetik.