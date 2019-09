Handball : TBW startet mit einem Auswärtssieg

Der Regionalliga-Vizemeister setzt sich beim SV Straelen souverän durch.

Eine gute Abwehrarbeit und konzentrierte Würfe bescherten dem Cisik-Team eine 5:2-Führung. Dann aber schlichen sich die ersten technischen Fehler in das Wülfrather Spiel ein. Die Gastgeberinnen nutzten das zu schnellen Gegenstößen und übernahmen mit 7:6 das Kommando. In einer Auszeit ordnete TBW-Coach Cisik eine offensivere Ausrichtung der Abwehr an. Dadurch übten die Gäste in der Folge mehr Druck auf den Kontrahenten aus und setzten sich zur Pause auf 13:9 ab.

In der zweiten Halbzeit forcierten die Wülfratherinnen das Tempo und bauten ihren Vorsprung auf zehn Tore aus. Dazu war Straelen in der Defensivarbeit oft einen Schritt zu spät – das führte zu vielen Siebenmetern, die den TBW-Handballerinnen in die Hände spielten. In der Schlussphase konnten die Gastgeberinnen noch einmal verkürzen, der Sieg des letztjährigen Vizemeisters geriet aber nicht mehr in Gefahr.