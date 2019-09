Fußball : ASV kommt nicht vom Fleck

Das Team von Maik Franke lässt die notwendige Konstanz vermissen und verliert durch die Niederlage gegen Ronsdorf in der Bezirksliga allmählich den Anschluss.

ASV Mettmann – TSV Ronsdorf 0:2 (0:2). Maik Franke ist normalerweise ein Trainer, der optimistisch und mit Weitblick seinen Job verrichtet. Nach der Niederlage gegen Ronsdorf wirkte er geknickt, verbunden mit der Sorge, wie der ASV wieder in das richtige Fahrwasser zu führen ist. „Wir brauchen derzeit gar nicht groß über den direkten Anschluss an die drei Teams an der Tabellenspitze zu reden. Wir müssen jetzt Konstanz in unsere Leistungen bekommen und uns bis zur Winterpause nach und nach an die führenden Mannschaften heran arbeiten.“ Da Franke erst jetzt alle Spieler des Kaders zur Verfügung hat, beginnt für ihn ab dem nächsten Pflichtspiel die Saison von Neuem. Da die Mettmanner am kommenden Sonntag aufgrund einer Spielverlegung frei haben, sucht der ASV-Coach für Mittwoch oder Sonntag einen Testspielgegner. „Da sollen dann die Spieler, die zuletzt aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung standen, ihre Chance für Spielpraxis bekommen“, nennt er den Grund.