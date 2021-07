Leichtathletik : Maurice Schwitalla läuft Bestzeit über 400 Meter

Dormagen Der leichtathletische Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen zeigt sich bei den LVN-Regionsmeisterschaften Mitte in Mönchengladbach in starker Form.

(sit) Mit vier Titeln ist der TSV Bayer Dormagen von den LVN-Regionsmeisterschaften Mitte in Mönchengladbach zurückgekehrt. Der bereits für die Deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Rostock qualifizierte Maurice Schwitalla gewann über 400 Meter und verbesserte dabei in der Altersklasse U18 in 52,05 Sekunden seine bisherige Bestzeit um 1,4 Sekunden. Nun bleiben ihm noch zweieinhalb Wochen bis zu den nationalen Titelkämpfen an der Ostsee (30. Juli bis 1. August). Dort geht er über 400m-Hürden an den Start.