Hockey : Mettmanner Hockey-Teams feiern souveräne Erfolge

Das Frauen-Team hat den Aufstieg in die Hockey-Oberliga fest im Blick. Die Herrenmannschaft schafft einen 22:0-Kantersieg.

Mettmanner THC – Crefelder SV (Frauen) 5:0 (1:0). Weiterhin in Richtung Aufstieg Oberliga bewegt sich die Frauen-Mannschaft des MTHC. Mit dem klaren Sieg über den Crefelder SV bestätigte das Team von Philipp Gutt die Ambitionen im Feldhockey. Von Beginn an nahmen die Gastgeberinnen das Heft in die Hand und erzielten bereits nach acht Minuten durch die torgefährliche Stürmerin Caro Pierre das 1:0. Trotz weiterer Chancen fiel bis zum Halbzeitpfiff kein weiterer Treffer.

„Mir hat vor allem das clevere Kombinationsspiel meiner Mannschaft imponiert. Damit kam unser Gegner vor allem im zweiten Durchgang überhaupt nicht klar. Zumal wir dann die Ballstafetten auch mit einem Treffer erfolgreich abgeschlossen haben“, erklärte Kokan Stojanovic. Der Teammanager zog zufrieden Bilanz: „Drei Spiele – drei Siege. So kann es von mir aus weitergehen.“ Am Sonntag erwartet der MTHC um 14.30 Uhr Preußen Duisburg auf der Anlage Auf dem Pfennig.

Mettmanner THC – ETB Schwarz-Weiß Essen II 22:0 (9:0). Die spielerische Überlegenheit des Mettmanner THC in der 2. Hockey-Verbandsliga ist fast erdrückend. Das zeigte sich eindrucksvoll, als der MTHC auf eigenem Platz die Zweitvertretung von Schwarz-Weiß Essen abfertigte. Die Gäste hatten nicht den Hauch einer Chance und lagen bereit zur Halbzeit mit 0:9 im Hintertreffen. Statt angesichts der hohen Führung einen Gang zurückzuschalten, setzte das Team um Spielertrainer David Frischi auch nach dem Seitenwechsel engagiert das muntere Toreschießen fort. Am Ende stand ein in dieser Höhe fast unglaublicher 22:0-Erfolg zu Buche. Erfolgreichster Torschütze der Mettmanner war Philipp Gutt, der am Ende auf fünf Treffer kam.