Fußball : VfB 03 Hilden II gibt den Sieg gegen Rellinghausen noch aus der Hand

HILDEN Die Mannschaft von Fabian Nellen wartet in den Testbegegnungen zur Vorbereitung auf die neue Saison weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Auch nach dem fünften Testspiel wartet der Fußball-Landesligist VfB 03 Hilden II auf den ersten Sieg. Dabei fehlten dem Team von Fabian Nellen diesmal nur vier Minuten. Gegen den gleichklassigen ESC Rellinghausen (Essen) führten die Hildener bis zur 86. Minute mit 2:1, bevor Julian Gaulke doch noch den 2:2 (1:1)-Endstand markierte. „Da fehlte uns in der Schlussphase die nötige Cleverness, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen“, bemängelte der Coach, weil seine Jungs in ihrem Vorhaben, weiter nach vorne zu spielen, im entscheidenden Moment die Absicherung nach hinten vermissen ließen. Nellen: „Auch in der Vorbereitung brauchst du einfach mal ein Erfolgserlebnis, um dich für die intensive Arbeit an den Trainingsabenden zu belohnen.“