Handball : Adler halten den Ball erst mal flach

Adler-Coach André Wernicke setzt in dieser Saison den Klassenerhalt als Ziel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Aufsteiger Haan sieht die Handball-Regionalliga als große Herausforderung.

Von Klaus Müller

HC Weiden – SG Adler Haan (Frauen). Nach mehreren Aufstiegen hintereinander sind die Handballerinnen der HSG Adler Haan mittlerweile in der Regionalliga Nordrhein angekommen. „Das ist immerhin die vierte Liga im Deutschen Frauen-Handball“, betont Andre Wernicke. Zugleich macht der Adler-Coach deutlich, dass in dieser Saison nur der Klassenerhalt das Ziel seiner jungen Mannschaft sein kann. „Diese Liga ist eine große Herausforderung für unser Team, auf die sich meine Spielerinnen aber riesig freuen. Die sind vor dem Saisonstart schon ganz heiß darauf, in der Nordrheinliga mitmischen zu können“, beschreibt der Trainer die Stimmungslage.

Zum Saisonstart treten die Haanerinnen beim HC Weiden (Samstag, 17.30) an. „Das ist eine Mannschaft, die wir kaum kennen und über die ich auch kaum verwertbare Informationen erhalten habe“, erläutert Wernicke. Als Aufsteiger spielte der HC Weiden in der abgelaufen Regionalliga-Saison furios auf und landete am Ende auf dem vierten Tabellenplatz. „In diesem Team muss daher einiges an Qualität stecken. Wir sind also vorgewarnt“, sagt Wernicke. Der HSG-Coach geht die Aufgabe recht gelassen an. „Wir werden uns in den ersten Spielen erst ein Bild über die Leistungsstärke in dieser für uns neuen Spielklasse machen. Dabei ist das Auftaktprogramm recht anspruchsvoll. Nach drei, vier Spieltagen ziehen wir dann eine erste Zwischenbilanz.“