Handball : ME-Sport zeigt im Derby mehr Biss

Marcel Billen (am Ball) versucht, sich aus dem Klammergriff von Yannick Pusch zu lösen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Jürgen Tiedermann setzt das Team der DJK Unitas Haan von Beginn an mächtig unter Druck.

DJK Unitas Haan – Mettmann-Sport 21:27 (8:14). Für die Unitas-Handballer war die Niederlage ein bitterer Start ins Kirmeswochenende. Gleichwohl hakten sie das Oberliga-Derby schnell ab. Sebastian Goeken, der als Torhüter der zweiten Mannschaft diesmal bei der Erstvertretung für den verletzten Christopher Seher einsprang, brachte es mit einem Lächeln auf den Punkt: „Jetzt ist Kirmes.“ Spätestens beim ersten Training in dieser Woche dürfte die Mannschaft die Partie allerdings etwas nüchterner betrachten.

Frohgemut war auch Jürgen Tiedermann. Als seine Mannschaft in der vergangenen Saison in der Halle an der Adlerstraße eine klare 22:34-Abfuhr erlebte, verabschiedete sich der Trainer von Mettmann-Sport wortlos in die Kabine – wohl zu seinem eigenen, aber auch zum Schutz der Mannschaft. „Diesmal bleibe ich“, sagte er nun mit einem verschmitzten Augenzwinkern. Und der Stolz angesichts der starken Vorstellung seiner Truppe stand ihm ins Gesicht geschrieben. „Das war eine überragende erste Halbzeit“, analysierte er die ersten 30 Minuten und lobte sein Team, das die Unitas mit einer extrem offensiven Deckung überraschte und in die Bredouille brachte. „Alle haben super gearbeitet“, stellte Tiedermann fest. Ein Mann ragte allerdings aus der Truppe heraus, und das nicht nur aufgrund seiner Körpermaße. Tim Wittenberg legte mit seiner Wurfkraft bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Mettmanner Erfolg. Für Tiedermann kam der gute Auftritt des Rückraumwerfers nicht unerwartet. „Tim hat gezeigt, was er kann. Diesmal hat er auch die komplette Vorbereitung mitgemacht. Er stabilisiert die Abwehr, kann mit dem Ball umgehen und hat ein Auge“, zählt der Coach die Qualitäten des erfahrenen Handballers auf, den in der vergangenen Saison eine dreimonatige Pause zurück warf.

So spielten sie DJK Unitas Haan: Joest, Goeken – Korbmacher (2/1), Schlierkamp (3), Austrup (3), Billen (7/1), Wohlers, Golec (3), Thomé, Jahn, Schusdzarra (3). Mettmann-Sport: Sippli, Hüttel – Hebbel , Verholen (1), Maesch (4), Mandlik, Falkenberg (2), Fuhrmann, d’Avoine (6), Pusch (2), Wittenberg (9/1), Horn (3/2), Königs.

Bereits in der ersten Minute brachte Wittenberg die Gäste mit 1:0 in Führung. Per Tempogegenstoß glich Marcel Billen aus. Trotz einer Zwei-Minuten-Strafe für Wittenberg schafften die Haaner es nicht, in der Folge das Kommando zu übernehmen. Und auch die beiden Zeitstrafen, die sich Paul d’Avoine gleich in den ersten zehn Minuten einhandelte, vermochten die Gastgeber nicht zu ihrem Vorteil zu nutzen. Auch Yannick Pusch verordneten die Schiedsrichter eine schöpferische Pause. Dazu gab’s eine Zwei-Minuten-Strafe für Co-Trainer Andre Loschinski, die Lennard Maesch absaß. Doch selbst die 3:6-Unterzahl überstanden die Mettmanner ohne größeren Schaden – die Unitas kam lediglich bis auf 5:6 (12.) heran. Danach zogen die Gäste bis auf 10:5 (18.) davon und hielten den Vorsprung bis zur Pause.

In der zweiten Halbzeit rückte dann Sebastian Goeken für den diesmal glücklosen Tobias Joest in den Kasten. Dank seiner Paraden kam die Unitas ins Spiel zurück. Als schließlich Pascal Schusdzarra vom Kreis auf 15:16 (42.) verkürzte, war ein kollektives „Jaaaa“ der Unitas-Fans zu hören. Gleich danach nahm Jürgen Tiedermann eine Auszeit und stellte sein Team neu ein. Gleichwohl blieb das Lokalduell bis zum 18:19 (47.) spannend. In der Folge zog ME-Sport auf 24:18 (55.) davon – die Vorentscheidung.