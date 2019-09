Fußball : Turbulente Szenen beim ersten Heimsieg

Eine Halbzeit lang liefern beide Teams Sommerfußball. In der zweiten Halbzeit zeigt der VfB 03 Hilden Schlusslicht Sportfreunde Niederwenigern jedoch die Grenzen auf und gewinnt mit 5:0 gegen den Aufsteiger.

VfB 03 Hilden – Sportfreunde Niederwenigern 5:0 (0:0). Guten Fußball bekamen die rund 120 Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße in der ersten Halbzeit nicht geboten. So mancher Fan des VfB 03 fragte sich da schon, weshalb er bei herrlichem Sommerwetter die heimische Terrasse überhaupt verlassen hatte. Denn letztlich gab es vor der Pause lediglich drei Aufreger. Eine halbe Stunde war absolviert, als Stefan Schaumburg die Bogenlampe von Maximilian Golz noch mit einer artistischen Einlage klären wollte und dabei ins eigene Netz rutschte. Den Ball beförderte er zwar ins Feld zurück, doch nach Ansicht jener Zuschauer, die auf der Höhe des Hildener Gehäuses standen, hatte der Ball da die Linie schon überschritten. Als Treffer zählte das aber nicht. Einige Fußball-Fans vermuteten schon einen Abseitspfiff, als Schiedsrichter Marcel Schuh nach Rücksprache mit seinem Assistenten überraschend Ecke für Niederwenigern anzeigte. Nicht die einzige umstrittene Entscheidung des Unparteiischen, der fortan mit seinem Gespann mehr im Fokus stand, als ihm wohl lieb war. Wie zum Beispiel fünf Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit, als Oluwabori Falaye gegen SFN-Schlussmann Alexander Golz nachsetzte und beide im Fünf-Meter-Raum erst einmal liegen blieben. Kurz vor der Pause hatte Selcuk Yavuz im Strafraum der Gäste plötzlich freie Bahn, doch seinen strammen, aber zu ungenauen Schuss wehrte Keeper Golz glänzend ab und parierte dann auch gegen den nachsetzenden Erwin Mambasa.