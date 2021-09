Fußball : VfB 03 Hilden muss einige Positionen neu besetzen

Simon Metz schied in Tönisberg verletzt aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Oberligist zollt dem hart erkämpftem Pokalsieg beim Landesligisten VfL Tönisberg Tribut. Wer in der Anfangsformation steht, lässt Tim Schneider daher noch offen.

VfB 03 Hilden – SC Velbert. (bs) Für die Fußballer des VfB 03 ist das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Hoffeldstraße) eine besondere Herausforderung. Das liegt vornehmlich am hart erkämpften Pokalerfolg beim VfL Tönisberg, denn der schlägt sich in einer weiteren Dezimierung des Hildener Oberliga-Kaders nieder. Mit Fabian zur Linden fehlt gegen den SC Velbert ein Spieler an zentraler Position. Der Sechser sah am Mittwoch in Tönisberg die rote Karte, und weil es die zweite innerhalb kurzer Zeit ist, dürfte sich das auf die Dauer der Sperre auswirken. Dazu kommt der Ausfall von Simon Metz bereits nach einer guten Viertelstunde Spielzeit – nach einem normalem Zweikampf mit unglücklichen Sturz auf die Tartanbahn klagte der Linksverteidiger über ein „Wackelknie“.

Schon für die Pokalpartie hatte VfB 03-Chefcoach Tim Schneider auf vier Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen. Kai Stanzick kam in der Innenverteidigung zum Zug, Robin Weyrather ersetzte den verletzten Simon Metz und Moritz Holz kam in der Schlussphase für Isaak Kang aufs Feld. „Die Rotation hat gut funktioniert, der zweite Anzug hat gepasst – das ist die positive Erkenntnis, die ich mitnehme“, erklärt Schneider und ergänzt: „Man muss so ein Spiel auch erst einmal so zu Ende bringen.“