Fußball : 1. FC Wülfrath sucht den Weg in die Erfolgsspur

Weil einige Stammkräfte ausfallen, stellt sich das Landesliga-Team zwangsläufig neu auf – Coach Goran Tomic sieht darin eine Chance.

„Jetzt haben diejenigen Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeiten bekamen, die Chance, sich zu profilieren“, sagt Goran Tomic. Für den FCW-Coach kommt erschwerend hinzu, dass er die ganze Woche wegen einer längeren Dienstreise nicht bei der Mannschaft sein konnte und sich daher nicht persönlich ein Bild von den Trainingsleistungen seines Teams machen konnte. „Ich bin aber darüber informiert, dass hart und intensiv trainiert wurde und die gesunden Spieler fit für den Einsatz am Sonntag sind.“ Zu den in die Startelf nachrückenden Fußballern hat Tomic volles Vertrauen. „Wir haben ja bewusst einen großen, ausgeglichenen Kader für diese Saison zusammengestellt, um Ausfälle kompensieren zu können“, betont er und deutet an, dass beispielsweise Dennis Krol, der in den letzten zwei Begegnungen auf der Bank saß, in die Startformation rücken könnte. Der frühere Oberligaspieler ist ein offensiver Mittelfeldakteur, der über eine gute Passgenauigkeit verfügt und auch aus der Distanz den Ball hart und platziert in Richtung gegnerisches Gehäuse befördern kann. Krol könnte also eine Belebung in das Wülfrather Angriffsspiel bringen.