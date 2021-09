Fußball-Landesliga : Jeegers und Niklas Jahny lassen VfL Tönisberg jubeln

Tönisberg Tönisberg gewinnt das Derby gegen den personell arg gebeutelten VfR Fischeln mit 2:0 und zieht nach Punkten mit den Krefeldern gleich. Für beide Mannschaften bleibt die Lage allerdings im dichten Gedränge angespannt.

Der Druck auf den VfL Tönisberg war groß. Ein Sieg im Derby über den VfR Fischeln sollte für etwas Luft im Abstiegskampf sorgen. Und der gelang den Gastgebern auch. Mit 2:0 (1:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Weinand gegen die Krefelder durch, die personell aus dem allerletzten Loch pfeifen. VfR-Trainer Kalli Himmelmann war gezwungen, in Valon Xhaferi und Luke Winkler zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft in den Kader zu berufen und sogar Routinier Mike Grühn fand sich auf dem Spielberichtsbogen wieder, der vor wenigen Tagen seinen 42. Geburtstag feierte. Doch Himmelmann setzte das Trio mit Blick auf das nächste Spiel der Zweiten nicht ein, so dass Keeper Leon Buschen sogar noch in den Genuss kam, sich als Feldspieler beweisen zu müssen. Buschen kam für den verletzt ausgeschiedenen Dominik Rajic-Miskovic, dessen Ausfall die Lage des VfR weiter verschärft.