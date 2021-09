Leichtathletik : Bürgermeisterin ehrt erfolgreiche Läuferinnen von Mettmann-Sport

Mettmann Im Mettmanner Klub trumpfen vor allem die Mädchen in den Laufwettbewerben auf. Die 15-jährige Emie Lotta Berger ist sogar Deutsche Jugendmeisterin.

„Es wird nie leichter, man wird nur schneller.“ ME­-Sport-Lauftrainer Alipio Penedo hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und seinen Schützlingen von Anfang an, gesagt, dass sie hart an sich arbeiten müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Doch der 15-jährigen Emie Lotta Berger machte das Training immer Spaß, auch wenn hin und wieder die Motivation während der Corona-Zeit schon mal an einem Tiefpunkt ankam, als sie ihre Trainingsläufe meistens alleine absolvieren musste.